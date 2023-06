L’UEFA ouvre une enquête contre l’arbitre de la finale de la Ligue des Champions

Szymon Marciniak pourrait voir la finale de la Ligue des Champions lui passer sous le nez. Le Polonais a été désigné pour arbitrer la rencontre au sommet entre Manchester City et l’Inter Milan le 10 juin prochain à Istanbul. Une belle réussite pour l’homme de 42 ans, quelques mois après avoir dirigé la finale de la Coupe du monde opposant l’Argentine à l’Equipe de France. Seulement, l’UEFA a décidé d’ouvrir une enquête à son encontre après sa participation à un évènement organisé par un homme politique d’extrême-droite. Marciniak a été aperçu lors d’un meeting tenu par Slawomir Mentzen.

Une annonce prévue et une enquête ouverte



Ce dernier est le chef du parti de la Confédération et a notamment proféré ce slogan : « nous sommes contre les juifs, les homosexuels, l'avortement, la fiscalité et l'Union européenne ». Par conséquent, l’UEFA pourrait décider de revenir sur sa nomination, comme elle l’a laissé entendre dans des propos accordés à The Guardian : « L'UEFA est au courant des allégations concernant Szymon Marciniak et demande des éclaircissements urgents. L'UEFA et l'ensemble de la communauté du football détestent les valeurs promues par le groupe en question et prennent ces allégations très au sérieux. Une nouvelle annonce sera faite demain, après avoir examiné toutes les preuves. »