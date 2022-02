L’UEFA n'a aucun problème avec les clubs mutins

Aleksander Ceferin, président de l'instance dirigeante du football européen, a ouvert la porte aux trois clubs qui restent attachés à l'idée d'une Super League européenne, et leur a tendu la main à chacun. "Je n'ai pas entendu parler d'eux", a déclaré Ceferin lorsqu'il a été interrogé sur les trois clubs dans une interview accordée au Journal du Dimanche.

Aucun problème avec les clubs mutins

"Mais je n'ai aucun problème avec eux. Ils ont chacun une grande tradition et méritent le respect. S'ils demandaient une réunion, je m'assiérais et je discuterais avec eux." Le président de l'UEFA, a assuré une nouvelle fois ne pas croire pas au projet de de la FIFA d'une Coupe du monde tous les deux ans : « Je suis sûr que ça n'arrivera pas car c'est un non-sens complet. Un projet populiste qui détruirait le football. ça va à l'encontre de tous les principes de notre sport, des Jeux olympiques... C'est incroyable qu'une organisation de football puisse proposer que des joueurs, devant déjà supporter des charges trop lourdes, disputent chaque été un tournoi d'un mois. Peut-on imaginer par ailleurs à quel point ça cannibaliserait le foot féminin ? [...] Avec l'Amérique du Sud, on a clairement déclaré qu'on ne la jouerait pas. Sans nous, ça ne serait plus vraiment une Coupe du monde ».