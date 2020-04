L’UEFA joue la montre et exclut une saison blanche

Une réunion est programmée ce jeudi entre l’UEFA et les 55 associations qui y sont affilées. L’objet de cette rencontre par visio-conférence est de définir la meilleure manière de boucler la saison et aussi établir un calendrier pour les deux compétitions continentales (Ligue des Champions et Ligue Europa). Cependant, et si l’on se fie à ce que rapporte le site L’Equipe, rien ne sera acté à l’issue de cette réunion. Les instances dirigeantes sont encore dans le flou par rapport à l’évolution de la crise et c’est pourquoi ils se gardent de faire le moindre décret. L’idée est de patienter encore avant de se prononcer. Des jours, ou même des semaines.

Pas de décision notable avant un mois ?

La prochaine réunion du comité exécutif est programmée le 27 mai et il ne devrait pas y avoir de mise au point d’ici là. Tous les scénarios restent donc possibles, à commencer par la suspension définitive des coupes européennes. Si les championnats nationaux venaient à ne pas reprendre, c’est même la solution la plus plausible. En revanche, ce qui est exclu c’est une saison blanche. Cela reviendrait à annuler tous les résultats enregistrés et se baser sur la campagne d’avant pour attribuer les places pour les prochaines C1 et C3. Tout comme la LFP, l’UEFA écarte donc cette option. Mais, en envisageant le pire, elle est bien en train de réfléchir à d’autres parades pour constituer son plateau européen pour l’exercice 2020/2021.