Lucien Favre (Borussia Dortmund) refuse de jeter l’éponge

Lucien Favre : "Je suis convaincu que nous réussirons"

À la peine depuis plusieurs matches, le Borussia Dortmund a encore fauté mercredi soir en s’inclinant face à Barcelone en Ligue des Champions (1-3) . Nou Camp n’était certes pas le meilleur endroit pour se relancer et retrouver la confiance, mais les Allemands ont donné l’impression de ne pas trop y croire. Après une première période solide et intéressante, ils se sont totalement écroulés, concédant au final une défaite qui risque de leur être préjudiciable en vue d’une qualification pour les huitièmes.Le Borussia Dortmund est dans le dur, mais son entraîneur, Lucien Favre, a trouvé des raisons de positiver au coup de sifflet final. « C'était très ouvert, nous avons essayé d'être plus agressifs, mais ils ont bien joué, a indiqué le technicien helvète. Mais nous avons eu deux bonnes occasions et nous aurions pu mener, et nous avons commis des erreurs par la suite. » Menacé à son poste, avec notamment un ultimatum posé par la direction qui pèse comme une épée de de Damoclès, l’ancien coach de Nice a affirmé qu’il croyait encore sa capacité à relancer le BVB : «». Un quatrième match de suite sans victoire, samedi prochain contre le Hertha, aurait de quoi le faire vaciller dans ses certitudes.