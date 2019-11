Lucas Moura (Tottenham) heureux d'avoir la confiance de José Mourinho

Lucas Moura et José Mourinho, le début d'une belle histoire. Le coach portugais a annoncé à son arrivée à Tottenham qu'il était intéressé par le Brésilien depuis longtemps. Quand à l'ancien parisien, il semble beaucoup apprécier son replacement par le Special One a un poste plus naturel d'ailier, lui qui évoluait à une inconfortable position de numéro 9 pendant l'ère Mauricio Pochettino.Au dernier moment, le PSG est entré en course et j'ai décidé d'aller à Paris. Je n'ai jamais travaillé avec lui. Mais je commence à le connaître maintenant », a confié le joueur à BT Sports.

Lucas Moura heureux de retrouver sa position de prédilection

« Je suis heureux qu'il m'apprécie et il l'a dit. C'est très important pour moi d'avoir cette confiance du manager et j'espère l'aider et aider l'équipe. Je ferai toujours de mon mieux et je suis heureux de l'occasion qu'il m'a offerte. Je pense que tout le monde le connaît. Je n'ai pas besoin de le présenter, car il est un gagnant, un champion. Il a beaucoup de trophées et je suis sûr qu'il a beaucoup à apporter pour nous et à ajouter à notre formation, notre club. Chaque joueur veut jouer, peu importe la position. Mais tout le monde sait que je ne suis pas un n ° 9, ce n'est pas ma meilleure position. Quand Pochettino m'a mis là, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, car ce qui compte le plus, c'est l'équipe, mais chaque entraîneur a un avis, un esprit différent.», a ajouté Lucas Moura des plus enthousiastes.