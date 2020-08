Tino Kadewere était présent dans les têtes de ses coéquipiers de l'Olympique Lyonnais, vainqueurs ce samedi de Manchester City (3-1) en quarts de finale de la Ligue des Champions. L'attaquant zimbabwéen, qui ne participe pas au « Final 8 » de la C1, est rentré cette semaine dans son pays natal suite au décès de son frère aîné. Prince Kadewere (31 ans) a succombé il y a quelques jours des suites du coronavirus. Moussa Dembélé et ses coéquipiers ont arboré un t-shirt en hommage au défunt, et l'ont brandi après le coup de sifflet final lors des célébrations sur la pelouse du stade José Alvalade.

My brother Tino this victory is for you, be strong my brother! Mon frère Tino cette victoire est pour toi, soit fort mon frère!🤗👊🏿 pic.twitter.com/bC7ja5S6h6

— Moussa Dembélé (@MDembele_10) August 15, 2020