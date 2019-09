Corrigé 3-0 pour son entrée en lice en Ligue des champions, mardi, à Amsterdam, Lille éprouve décidément de grosses difficultés sur la scène européenne.

Pour preuve cette statistique: le Losc n’a gagné aucun de ses 12 derniers matches de Coupes d’Europe, affichant six nuls et six défaites sur ces 12 dernières rencontres.