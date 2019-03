Losc: Pour Galtier, la C1 n’est pas une obsession

Solide dauphin du PSG avec cinq points d’avance sur l’Olympique Lyonnais et surtout dix sur l’Olympique de Mars, Lille est plus que jamais en course pour décrocher son billet pour la Ligue des champions. Pourtant à en croire Christophe Galtier, cette qualification pour la C1 ne constitue pas un objectif en soi. C’est ce qu’il a expliqué au micro de RMC Sport.

"Toute autre issue qu’une qualification en C1 serait-elle vécue comme un échec ? Non, pas du tout, a-t-il assuré. L’objectif, c’est d’être européen. On essaye de s’accrocher à cette deuxième place, mais si nous devions finir à la quatrième place, ce ne serait pas, dans l’absolu, un échec. On serait frustrés, déçus, mais ce ne serait pas un échec."