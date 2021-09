LOSC : Les ambitions de Gourvennec avant Wolfsbourg

"Il faut être au rendez-vous sur cette campagne"

Mal en point en Ligue 1, et défait à Lorient vendredi soir lors de la 5ème journée du Championnat de France (2-1), l. Pour son premier match dans ce groupe G, également composé du FC Séville et de Salzbourg, la formation dirigée par Jocelyn Gourvennec aspire à se montrer à la hauteur, comme l'a confirmé le technicien, ce lundi en conférence de presse.Assurant qu'il sera privé de Renato Sanches, Jonathan Bamba et Timothy Weah, il a confié son désir de répondre à l'attente général face à un club allemand qu'il semble bien connaître. "L'équipe n'a pas beaucoup changé, elle est dans la continuité par rapport à l'an dernier., a-t-il indiqué. "Ce n'est pas la première fois que Lille joue la C1, simplement sur les trois dernières participations il a manqué quelque chose pour aller plus loin. La Ligue des Champions marque l'histoire d'un club, il faut être au rendez-vous sur cette campagne", a également clamé le coach des Dogues.. "On veut performer, c'est toujours important de se focaliser sur le match qui arrive, les autres seront différents. Chaque match a ses particularités, on veut d'abord répondre présents contre Wolfsbourg", a jugé Gourvennec.