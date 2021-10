Losc : Le groupe contre Séville

Bien que protégé au tirage par son statut de tête de série glané au bénéfice de son titre de champion de France, Lille n'en demeure pas moins une équipe inexpérimentée sur la scène européenne. Contraints de partager le point du nul à domicile face à Wolfsburg (0-0) puis surclassés chez le Red Bull Salzbourg (2-1),de la Ligue des champions. Les Andalous, 3eme, ont de leur côté enchaîné deux matches nuls et devancent au classement les Lillois que d'une unité seulement.Ce mardi,. Revenu blessé de la sélection Espoirs des Pays-Bas, le défenseur souffre d'une lésion au quadriceps gauche nécessitant une convalescence de six semaines. Pour pallier à ce forfait, Jocelyn Gourvennec devrait probablement aligner le Portugais Tiago Djalo en défense centrale aux côtés de son capitaine et compatriote José Fonte. L'absence de Sven Botman représente toutefois la seule défection au sein de l'effectif nordiste.Au terme de la conférence de presse de Jocelyn Gourvennec ce mardi, le club a communiqué le groupe de vingt joueurs convoqué par l'ancien technicien bordelais.des champions de France avec l'international turc Burak Yilmaz bien que ce dernier est plus discret que la saison dernière. Toujours dans le secteur offensif mais au rayon des hommes de couloir, Timothy Weah, Jonathan Bamba, Jonathan Ikone et Yusuf Yazici devraient se disputer les deux places du 4-2-3-1 mis en place par l'entraîneur. Le rôle de meneur de jeu sera vraisemblablement attribué à Renato Sanches.