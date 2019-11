Losc: La compo probable à Valence

Malgré la défaite concédée à Marseille (2-1), samedi, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, Christophe Galtier devrait de nouveau opter pour un 3-4-2-1 pour aller défier Valence au Stade du Mestalla.

Le onze choisi par l’entraîneur nordiste devrait, lui, différer de celui aligné à Marseille. En défense, José Fonte devrait ainsi faire son retour au détriment de Djalo tandis qu’au milieu de terrain, Domagoj Bradaric pourrait pousser sur le banc Reinildo.Aux avant-postes en revanche, malgré la concurrence de Luiz Araujo et Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Yusuf Yazici devraient être reconduits et Victor Osimhen retrouver une place de titulaire aux dépens de Loic Rémy.L’équipe probable: Maignan – Soumaoro, Fonte, Gabriel – Çelik, André, Bo. Soumaré, Bradaric – Yazici, Ikoné - Osimhen.