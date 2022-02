LOSC - Gourvennec : "On n'a pas à rougir de cette défaite"

Gourvennec y croit pour le retour



Logiquement, Lille a perdu face à Chelsea, mais l'espoir demeure quant à un éventuel exploit. Mardi soir, les champions de France n'ont pu empêcher les tenants du titre de la Ligue des Champions de s'imposer en 8ème de finale aller (2-0). Pas de quoi "baisser la tête" cependant, selon Jocelyn Gourvennec. En conférence de presse d'après-match, le technicien a livré son analyse quant à l'opposition disputée face à la formation de Thomas Tuchel. "On prend des buts évitables. On n'est pas battus sur des gestes de classe, mais sur un corner et un contre magnifiquement joué. Je trouve ça sévère compte tenu de ce qu'on a produit. Chelsea est une équipe qui met toujours la main sur les rencontres avec une grosse possession. Ce soir (mardi, ndlr), on a quasiment rivalisé dans ce registre. Cela veut dire qu'on a été présents., a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L'Equipe.Estimant que le LOSC avait donné "peu de choses" aux Blues, parvenant à les gêner dans la construction par séquences, le natif de Brest, n'a pas perdu espoir d'un possible renversement de la situation, le 16 mars prochain à Pierre-Mauroy pour le 8ème retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes. "Ce sera difficile mais devant notre public, dans un stade plein, trois semaines plus tard, on ne sait pas., a-t-il indiqué, affirmant que le LOSC devait croire en ses chances.11ème de Ligue 1, Lille aura un déplacement à Lyon, dimanche soir en conclusion de la 26ème journée (20h45). Viendront ensuite des oppositions face à Clermont puis l'AS Saint-Étienne, à domicile, avant les retrouvailles face aux Blues, le 16 mars.