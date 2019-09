Losc-Galtier: "Le score est sévère"

Battu 3-0 mardi soir sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le Losc a subi un apprentissage musclé du haut niveau européen.

Malgré ça, les vice-champions de France ont eu des occasions, ce qui laisse des regrets à Christophe Galtier. "Je trouve le score sévère, même si on a souffert en début de match", a signifié l'entraîneur. On a subi la pression puis il y a eu plus de fluidité dans notre jeu ensuite. On a pris une leçon de réalisme. De notre côté, il y a eu un manque d'efficacité. Je savais que mes joueurs découvraient la compétition et qu'il y aurait du flottement à l'entame du match. Nous étions venus pour faire une perf', pour faire un résultat."

Lors de la prochaine rencontre, le 2 octobre, les Nordistes recevront Chelsea au stade Pierre-Mauroy.