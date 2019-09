Losc-André: "On a des regrets"

Lille a touché de plein fouet ses limites, mardi, pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions. En déplacement à Amsterdam, le Losc savait la partie difficile chez le récent demi-finaliste de l’épreuve et a été servi avec au final une défaite sans appel (3-0).

Benjamin André, qui disputait à cette occasion son premier match en C1, n’en nourrissait pas moins quelques regrets. "On savait que ça allait être très dur. Je pense qu'on a un peu trop subi. On a vu que, quand on sortait, on pouvait les mettre en difficulté. Après, on n'arrive pas à concrétiser les opportunités que l'on a eues. Eux, ils ont été dangereux. On a fait notre maximum. On a des regrets. On aurait pu mettre un but, je pense", a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par L’Equipe.