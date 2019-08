L'OL n'a pas à se plaindre

En cours de journée, le Zénith Saint-Pétersbourg, sur Twitter, s'est auto-proclamé "équipe que tout le monde veut affronter en Ligue des champions". Et c'est l'Olympique Lyonnais qui a tiré le bon numéro en héritant de l'adversaire le plus faible du chapeau 1 de la C1, sur le papier. Une bonne nouvelle pour l'OL, qui aurait pu affronter un géant d'Europe (Liverpool, Man City, Juventus, Bayern...), et qui a été également plutôt verni concernant son deuxième adversaire puisque, au lieu du Real Madrid ou de l'Atlético, c'est le Benfica Lisbonne, dans le chapeau 2, qui a été proposé aux hommes de Sylvinho.

Rien d'évident, clairement, mais le menu aurait pu être bien plus indigeste pour les Rhodaniens, qui l'an passé avaient eu droit à un duel de haute volée contre Manchester City. "On tombe dans un groupe assez favorable même si ce sont de très bonnes équipes. On pourra sortir du groupe si on joue notre meilleur football", confirme ainsi Jason Denayer, passé en conférence de presse dans la foulée du tirage au sort.

Objectif huitièmes

La moins bonne nouvelle est venue de là où l'attendait le moins, du chapeau 4, où l'OL a hérité de Leipzig, l'une des équipes qui montent en Allemagne, troisième de Bundesliga l'an passé derrière le Bayern et Dortmund. Voilà qui va rendre ce groupe G très ouvert, où aucune tête ne dépasse. Même si, parmi ces quatre équipes, une seule était la saison passée au rendez-vous des huitièmes de finale de la C1: Lyon. La voie est toute tracée.

"Quand on joue la Ligue des champions, c'est un moment exceptionnel, a pour sa part réagi Sylvinho. Toutes ces équipes sont bonnes et méritent d'être là. Il faut profiter de cette compétition. Ce seront des matchs compliqués mais la compétition est belle. Il n'y a pas de match facile en Champions League. L'intention est de se qualifier, peu importe le groupe."