L'OL a gâché son quart d'heure de gloire

En quinze minutes, l'Olympique Lyonnais a plus inquiété le Bayern Munich que Barcelone en un match. Mais cela n'a pas été récompensé. Les coéquipiers d'Anthony Lopes ont été éliminés en concédant une lourde défaite (0-3). Les Gones ont pourtant dominé le début de la rencontre. Avant le quart d'heure de jeu, les hommes de Rudi Garcia avaient frappé trois fois au but. Mais c'est devant le but bavarois qu'ils ont manqué d'efficacité. Aucune tentative n'a été cadrée. Et c'est pour cette raison qu'ils ont perdu. Le jeu dans le dos de la défense bavaroise était bien senti mais il n'a pas été bien exploité. Dès la quatrième minute de jeu, Memphis Depay a tenté de déborder Manuel Neuer mais il n'a pas cadré sa tentative. Plus que le capitaine rhodanien qui n'a pas eu d'autres occasion, c'est Karl Toko Ekambi qui a manqué de précision dans le dernier geste.

Karl Toko-Ekambi, symbole de la maladresse lyonnaise

A lui seul, le Camerounais aurait pu changer la physionomie de cette demi-finale de la Ligue des Champions. Et il en a conscience. A l'issue de la rencontre, l'attaquant a reconnu son manque d'efficacité au micro de RMC Sport. « On aurait pu marquer des buts, moi le premier. La réussite n'a pas été de notre côté ce soir. » En moins de cinq minutes, il s'est retrouvé plusieurs fois en position d'ouvrir le score sans y parvenir. Sur un centre-tir de Memphis Depay, il n'a d'abord pas réussi à couper la trajectoire du ballon. Quelques instants plus tard, l'ancien joueur de Villarreal était seul devant le but de Manuel Neuer mais le centre de Maxwel Cornet n'est jamais arrivé à destination. Au quart d'heure de jeu enfin, une échappée dans la profondeur ne lui a pas permis de se présenter seul face au portier allemand. Rattrapé par la défense bavaroise, il a eu besoin de s'y reprendre à deux fois pour tenter une frappe finalement repoussée par le poteau de Neuer. A cet instant-là, l'OL a perdu le match. Dans la continuité, Serge Gnabry ouvrait le score et Lyon n'a plus jamais été en mesure d'inquiéter le club allemand. La physionomie du match avait changé, le quart d'heure de gloire lyonnais était terminée. En seconde période, Karl Toko Ekambi a encore été le symbole du sursaut d'orgueil rhodanien mais son face-à-face avec Manuel Neuer a été perdu et un centre-tir a été complètement raté. Le Bayern Munich a été inquiété par les Lyonnais, mais cela n'a duré assez longtemps pour les éliminer.