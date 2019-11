Liverpool, vraiment tout pour la Premier League ?

"Dieu merci, nous n’avons pas à choisir." Interrogé en février dernier, avant le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern, sur la préférence des Reds, entre une Ligue des champions qu’ils allaient de nouveau remporter quelques semaines plus tard, pour la sixième fois de leur histoire, et un titre de champion d’Angleterre qui leur échappe depuis 1990, Jürgen Klopp avait reconnu qu’il était "difficile de répondre à cette question."

"Mais s’il fallait décider, pour tous les supporters de Liverpool c’est la Premier League."



"Mais s’il fallait décider, pour tous les supporters de Liverpool c’est la Premier League. C’est clair, on le sait." Des fans liverpuldiens qui n’ont évidemment pu que se réjouir de ce nouveau sacre européen acquis face à Tottenham (2-0), un an après une cruelle défaite contre le Real Madrid en finale (3-1). Mais ils rêvent toujours, et plus que jamais, du titre national, que les pensionnaires d’Anfield n’ont donc jamais réussi à gagner depuis la création de la Premier League, en 1992.



Et cela, le propriétaire américain de Liverpool en est désormais bien conscient. "Pour moi, c’est plus fort de remporter le titre en Europe qu’en Angleterre, mais c’est vrai que les fans veulent la Premier League. Et je sais qu’on sera concentrés sur la conquête du titre de champion cette saison", confiait cet été John Henry à Press Association. Avant de revenir sur la course au titre du dernier exercice, qui avait vu les hommes de Klopp terminer, avec 97 points, à une petite longueur de Manchester City et avec le plus haut total de l’histoire pour un dauphin. Une maigre consolation.

Klopp : "On ne pense pas à l’écart"

"Du début à la fin, nos gars ont tout donné. C’était une longue saison, et ils ont produit tellement d’efforts. On méritait de repartir avec un trophée et c’était le plus grand, je suis donc très heureux." Et si cette saison était enfin la bonne ? Après 13 journées, les Reds (12 victoires et un match nul) caracolent en tête du classement et comptent déjà 8 points de plus que Leicester, et 9 d’avance sur Manchester City.

Klopp: "37 points en 13 matches est exceptionnel":





Mais leur entraîneur allemand ne s’enflamme pas pour autant. "On est complètement détendus par rapport à ça. On ne pense pas à l’écart, ni aux points. Juste au prochain match", a assuré Klopp à Sky Sports. Et il ne compte pas renoncer à la Ligue des champions pour autant, comme il l’a expliqué avant l’affrontement face à Naples, mercredi : "Je ne suis pas avide, mais si on peut y retourner on devrait essayer. Et on va essayer. C’est très difficile, mais on est en bonne position, et j’espère qu’on pourra poursuivre l’aventure dans la compétition. Et si on continue, on va tout tenter, bien sûr." Ne comptez donc pas sur Liverpool pour mettre de côté la Ligue des champions. Officiellement en tout cas.