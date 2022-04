Liverpool – Villarreal : Klopp bluffé par Emery !

Si Liverpool aborde sa demi-finale de Ligue des Champions contre Villarreal avec un statut de favori, il ne faut pas compter sur Jürgen Klopp pour prendre son adversaire de haut. Pas le genre de la maison. Au contraire, le technicien allemand a rendu un hommage vibrant à son homologue Unai Emery, saluant son perfectionnisme.

Klopp : "Unai Emery est un coach de classe mondiale"

"Nous avons analysé le jeu de Villarreal. J’avais déjà beaucoup de respect pour Unai Emery et Villarreal, a expliqué le manager de Liverpool. Mais je n’avais suivi leurs matchs contre le Bayern Munich et la Juventus Turin que d’un œil. Depuis, j’ai analysé ces matchs. Wow, impressionnant. Emery est obsédé par le moindre détail. Il prépare toutes les situations qui peuvent arriver. Et son équipe exécute ses plans. Il aligne différentes tactiques, met en place différents pressings, il a plusieurs options selon le résultat. C’est vraiment impressionnant. Unai est un coach de classe mondiale, il fait un travail excellent", a conclu Jürgen Klopp. Des propos qui ne devraient pas laisser Unai Emery insensible...