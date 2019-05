Liverpool: Van Dijk ne veut pas choisir entre Tottenham et l'Ajax

L'énorme retournement de situation qui a permis à Liverpool d'éliminer le Barça (4-0) a permis aux Reds de se hisser en finale de la Ligue des champions. Un match complètement fou qui a placé tout un club en orbite. Il reste désormais une deuxième demi-finale entre l'Ajax Amsterdam et Tottenham mais Vrigil Van Dijk n'avait manifestement pas vraiment envie de choisir.

Interrogé sur un sentiment d'invincibilité après cet exploit, le défenseur international néerlandais a répondu en zone mixte: "On se sent comme ça à chaque match. On n’entre pas sur le terrain en se disant qu’on ne battra pas telle ou telle équipe. Ce sera un match difficile pour les deux équipes (Ajax-Tottenham), on verra qui vient à Madrid (théâtre de la finale) et on se préparera bien aussi".