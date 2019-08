Liverpool-Van Dijk: "J’ai dit à Adrian qu’il pouvait être le héros"

Débarqué de West Ham cet été pour être la doublure d’Alisson, Adrian s’est vite retrouvé dans la lumière après la blessure au mollet du portier brésilien des Reds.

Et l’Espagnol s’est montré décisif mercredi à Istanbul, lors de la victoire de Liverpool contre Chelsea en Supercoupe d’Europe (2-2, 5 t.a.b. à 4), en détournant le dernier tir au but de Tammy Abraham, sur qui il avait fait faute quelques minutes auparavant dans la surface, permettant à Chelsea d’égaliser sur un penalty de Jorginho (101e).

"J’ai dit à Adrian avant les tirs au but qu’il pouvait être le héros, et il l’a fait. Je suis très heureux pour lui et pour le club", a réagi son coéquipier Virgil van Dijk sur BT Sport.