Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk se méfie de Villarreal. L'équipe de Jurgen Klopp accueillera le Sous-marin jaune le 27 avril dans le cadre de son quart de finale aller de la Ligue des champions, dans l'optique d'un éventuel quadruplé cette saison. Liverpool compte un point de retard sur Manchester City dans la course au titre de Premier League et affronte son rival Chelsea en finale de la FA Cup le mois prochain. Cependant, l'international néerlandais a déclaré que les géants du Merseyside ne sous-estimeront pas la menace des visiteurs d'Unai Emery à Anfield.

Attention à Villarreal

"Nous n'écoutons pas s'ils nous disent que nous sommes favoris ou non", a glissé le joueur selon les rapports d'EFE. "Nous jouons mercredi comme nous jouons tous les matchs, en allant essayer de gagner et, si nous le pouvons, d'atteindre la finale". "Ce sera très difficile, Villarreal est une équipe très difficile. J'ai vu les matchs contre le Bayern Munich et ils sont fantastiques défensivement. Les joueurs travaillent dur, ont beaucoup d'expérience et, surtout, jouent comme un collectif. Il n'y a pas d'adversaires faciles dans une demi-finale. Nous sommes conscients de la difficulté de ces matchs".