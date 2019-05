Liverpool: Van Dijk absent de l'entraînement

Alors que Mohamed Salah et Roberto Firmino sont déjà forfaits pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et Barcelone, Virgil van Dijk a manqué la séance d'entraînement des Reds, ce lundi, tout comme Alex Oxlade-Chamberlain.

Selon un porte-parole des Reds, interrogé par le Daily Mirror, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le défenseur néerlandais et le milieu anglais, s'ils n'ont pas pris par à la séance collective, ont effectué des exercices individuels.

Pour le moment, leur participation au match de mardi soir n'est pas remise en cause.

Club spokesperson says there is no specific reason van Dijk and Oxlade-Chamberlain are not training - both are doing individual, bespoke sessions so have missed this open session for the cameras. Both can still be available tomorrow night though #LFC pic.twitter.com/IKviUwcBwk