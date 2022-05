Liverpool : Une 4ème finale de C1 pour Klopp

Il y a presque 10 ans, le Borussia Dortmund avait enchanté les amoureux du beau jeu. Emmené notamment par Robert Lewandowski, le club allemand était parvenu en finale de la Ligue des Champions 2013. A la baguette, Jürgen Klopp orchestrait avec maestria un collectif offensif et tellement séduisant. L’équipe de la Ruhr avait vu sa belle aventure stoppée en finale, battue par le Bayern Munich (2-1).

Depuis mardi soir, et le succès de Liverpool à Villarreal (2-3), l’entraîneur allemand a encore démontré son savoir-faire en atteignant une nouvelle fois la finale de la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Le technicien de 54 ans dirigera au stade de France, le 28 mai prochain, sa quatrième finale de C1, la troisième avec les Reds après 2018 et 2019. Une performance déjà réalisée par trois de ses collègues. Jürgen Klopp fait aussi bien que Miguel Munoz (Real Madrid), Marcelo Lippi (Juventus), Alex Ferguson (Manchester United) et Carlo Ancelotti (AC Milan et le Real Madrid).

Liverpool se fait peur puis douche Villarreal :