Liverpool : un retour d'Alcantara imminent ? Klopp répond

Recruté lors du dernier mercato par les Reds de Liverpool en provenance du Bayern Munich, Thiago Alcanta avait effectué ses débuts face à Chelsea, le 20 septembre dernier en Premier League. Si le champion d'Europe en titre avec le Bayern avait su montrer à la hauteur, un coup dur n'a pas tardé à faire son apparition par la suite.





Blessé au genou lors du derby contre Everton, en raison d'un tacle asséné par Richarlison, le milieu de terrain est absent depuis le 18 octobre dernier. Son entraîneur, Jürgen Klopp, a donné de ses nouvelles, ce lundi en conférence de presse, alors que les Reds vont affronter l'Ajax, mardi soir en Ligue des Champions.

Encore des étapes à franchir pour Alcantara

"Tout le monde pense que, parce que rien n'a été cassé, vous pouvez aller mieux après quelques jours. Mais l'impact sur le genou était si grand que ce n'est toujours pas OK. Ce n'est pas massif et il s'entraîne de temps en temps, mais nous réalisons qu'il doit franchir des étapes supplémentaires. Je ne peux pas dire exactement quand il ira bien, mais cela prendra encore quelques semaines. C'est comme ça", a jugé le technicien allemand.





Leader du groupe D de la Ligue des Champions avec 9 points, Liverpool devra composer avec de nombreux absents (James Milner, Trent Alexander-Arnold, Xherdan Shaqiri, et van Dijk). L'équipe anglaise reste sur une défaite concédée face à l'Atalanta Bergame à Anfield dans le tournoi (0-2).