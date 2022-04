[📺 VIDÉO - BUT] 🏆 #UCL

🔥🔥🔥 SADIO MANE DOUBLE LA MISE SUR UNE ACTION DE GRANDE CLASSE !!!

🤩 Un long ballon parfait d'Alexander-Arnold, un coup de génie de Luis Diaz et le Sénégalais n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets lisboètes ! pic.twitter.com/HMRnS90Oyl

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 5, 2022

, mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Auteur du deuxième but des Reds, le Sénégalais a ainsidepuis la saison 2017-2018. Un total que seul un certain Cristiano Ronaldo a obtenu sur cette même période. Avec ce 22e but en C1,, qui avait inscrit 21 buts dans l'épreuve. Auteur de 8 buts cette saison, Mohamed Salah mène largement ce classement, avec 33 réalisations.Les images d'après-match ont montré, auteur du premier but des Reds et désigné homme du match par l'UEFA. « Comme je le dis toujours, gagner est plus important. Je suis heureux de marquer le but mais plus heureux que l’équipe ait marqué trois buts et que nous soyons prêts pour le prochain match », a déclaré le champion d'Afrique au micro de BT.