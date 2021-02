Liverpool surprend Leipzig / Ligue des Champions (8e de finale)

En difficulté en championnat, Liverpool a profité de la parenthèse européenne pour renouer avec la victoire et une performance conforme à son statut. Alors qu’on leur promettait une soirée compliquée face à Leipzig, les Reds ont parfaitement négocié ce 8e de finale de la Ligue des Champions en s’imposant par deux buts d’écart. Ils sont bien partis pour retrouver le Top 8 européen deux ans après.

A la Ferenc Puskas Arena, les champions d’Angleterre ont d’abord fait le dos rond en résistant aux attaques de leurs opposants. Ils ont frôlé l’ouverture du score à la 5e sur une tête de Dani Olmo qui a fini sur le poteau. Puis, progressivement, l’équipe de Klopp a commencé à repris l’ascendant et commencé à imposer sa loi aux Allemands.

24 - Amongst all players within the top-five European leagues, only Robert Lewandowksi (30) has scored more goals in all competitions this season than Liverpool’s Mohamed Salah (24). Star. pic.twitter.com/OTMxkDeVCI

— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2021