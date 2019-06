Liverpool sur le podium des clubs les plus titrés

Le sacre de Jürgen Klopp et ses joueurs samedi soir, à Madrid, aux dépens de Tottenham (2-0) est le 6e de l'histoire pour des Reds de Liverpool qui en profitent pour devenir le 3e club le plus titré en C1 derrière le Real Madrid et l'AC Milan.

Le club merengue, malgré la perte d'un titre dont il était le triple tenant, reste évidemment intouchable avec ses 13 couronnes devant le club lombard et ses 7 victoires que talonne donc désormais le club de la Mersey.

Suivent dans le quinté de tête, à égalité avec 5 trophées décrochés, le Barça et le Bayern Munich.