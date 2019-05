Liverpool: Salah veut "emmener Anfield à Madrid"

Mohamed Salah, sur les réseaux sociaux, a lancé un véritable appel aux supporters de Liverpool pour aider les Reds à remporter la finale de la Ligue des champions face à Tottenham (1er juin).

"Nous avons un goût amer, mais la saison n'est pas encore finie. Je tiens à remercier mes coéquipiers, les entraîneurs et le public. Et les fans, s'il vous plaît, emmenez Anfield à Madrid", a écrit l'attaquant égyptien sur Twitter, faisant également référence, en début de phrase, au titre de champion d'Angleterre glané par Manchester City, au nez et à la barbe des hommes de Jürgen Klopp (1 point de retard sur les Citizens).

Comme le veut Salah, un objectif doit désormais rassembler le peuple "rouge", la finale de C1.

It feels bittersweet now but the season isn’t over. I want to say thank you to my teammates, coaches, and to the fans. And fans, please bring Anfield to Madrid. pic.twitter.com/VaWqs1YKDb