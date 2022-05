Liverpool : Salah a un "compte à régler" face au Real Madrid

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78

. Grand compétiteur, l'attaquant de Liverpool est encore en course pour un possible quadruplé avec les Reds cette saison, alors que les joueurs entraînés par Jürgen Klopp peuvent espérer glaner la Premier League (retard d'1 point sur Manchester City), la FA Cup (finale contre Chelsea le 14 mai) et donc la plus prestigieuse compétition de clubs. Déjà sacrés en League Cup face à Chelsea en février dernier, les Reds seront donc au Stade de France le 28 mai prochain pour ce qui s'annonce comme le sommet de cette saison 2021-2022. Ce sera face au Real Madrid de Karim Benzema, qui a su éliminer Manchester City au terme d'une confrontation étourdissante (6-5 en score cumulé).Salah n'a pas oublié cette finale de 2018, perdue contre le club merengue alors dirigé par Zinédine Zidane (3-1). A Kiev, l'attaquant de Liverpool avait dû sortir prématurément et en larmes consécutivement à une blessure à la clavicule gauche provoquée par un contact de Sergio Ramos.a-t-il écrit sur son compte Twitter, quelques minutes après la qualification du Real en finale de la compétition, mercredi soir. Ce désir de revanche avait déjà été exprimé par le joueur au terme de la remontée des Reds face à Villarreal, mardi. Menés 2-0 par la formation d'Unai Emery à la pause, les visiteurs avaient su finalement s'imposer (2-3) et Salah n'avait pas masqué sa préférence concernant l'opposant qu'il voulait affronter à Paris."Je veux jouer face à eux, je dois être honnête. City est une équipe vraiment difficile, on les a joués quelques fois cette saison., avait-il glissé au micro de BT Sport. Si le Real Madrid tentera de soulever une quatorzième Ligue des Champions dans son histoire, côté Liverpool, il s'agira de s'octroyer une septième C1, après son dernier sacre en 2019, face à Tottenham.