Liverpool - Real Madrid : l’aveu de Jürgen Klopp sur la dernière finale de Ligue des Champions

Un parfum de revanche à Anfield. Ce mardi à 21h, Liverpool reçoit le Real Madrid en huitièmes de finale aller en Ligue des Champions. Une rencontre spéciale pour le malheureux finaliste de la dernière édition qui retrouve son bourreau du Stade de France. En conférence de presse d’avant match, le technicien des Reds est revenu sur cette défaite cruelle et a confié un aveu assez cocasse.

“Je ne l’avais pas regardée depuis ce week-end”

« Ce sont des matchs différents contre l’un des plus grands clubs du monde. Nous avons joué cette finale à Paris et je ne l’avais pas regardée depuis ce week-end. Maintenant, je sais pourquoi je ne l’ai pas regardée. Madrid ne perd pas confiance une seule seconde. Ils sont toujours présents. Vous pouvez apprendre d’eux. Avant cela, nous avons joué là-bas sur leur terrain d’entraînement et ici, dans un stade vide, où nous avons fait un très bon 0-0. Nous les avons gênés. Mais demain, ce seront deux équipes différentes » a lancé l’entraîneur allemand.