Liverpool: Pochettino "admire" Klopp

Jürgen Klopp a beau rester sur six finales perdues avec Dortmund et Liverpool, il est l’un des tout meilleurs entraîneurs au monde aux yeux de Mauricio Pochettino, qui a rendu hommage au manager des Reds à la veille de la finale de Ligue des champions entre les Reds et Tottenham, samedi soir à Madrid.

"Être en finale il y a un an et y être à nouveau aujourd’hui, c’est quelque chose de spécial, a déclaré le coach des Spurs. J’admire beaucoup Jürgen, c’est un très bon exemple à suivre. Il a peut-être été un peu malchanceux, mais c’est la troisième fois qu’il arrive en finale, et c’est le plus difficile à réaliser."