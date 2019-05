Liverpool : Mourinho encense Klopp

Liverpool, qui a réussi un véritable exploit, mardi, en battant Barcelone en demi-finale retour de Ligue des champions (4-0), après avoir été dominé 3-0 à l'aller, s'est qualifié pour la 9e finale de C1 de son histoire. Une "remontada" qui a permis aux joueurs de recevoir de nombreuses louanges. Mais pas seulement. L'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a lui aussi été complimenté, plus précisément, par José Mourinho.

"Je ne m'y attendais pas. J'avais dit que c'était possible, Anfield est l'un des endroits pour rendre l'impossible possible. Mais je dois dire que pour moi, cette remontée a un nom. Elle s'appelle Jürgen", a déclaré le "Special One", sur le plateau de beIN SPORTS.

L’intéressé appréciera sûrement...