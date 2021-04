Liverpool : Le club dénonce des insultes racistes contre ses joueurs

"C'est totalement inacceptable et ça doit cesser"



It is utterly unacceptable. It has to stop. pic.twitter.com/ij8qykJjqU

— Liverpool FC (@LFC) April 7, 2021

Liverpool en a ras-le-bol. Défaits par le Real Madrid, mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-1) , les Reds n'ont pas su se mettre dans des dispositions idéales afin de possiblement se qualifier en demi-finale de la compétition. Si l'équipe dirigée par Jürgen Klopp a confirmé traverser une saison 2020-2021 compliquée, comme en témoigne sa septième place en Premier League, il y a eu plus grave encore.peut-on notamment lire sur le communiqué. Liverpool a également visé la modération des réseaux sociaux : "Trent-Alexander Arnold a reçu des émojis de singe dans les commentaires de son dernier post Instagram. Il en a été de même pour ses deux coéquipiers. Mardi, dans un registre encore plus inquiétant par son degré, le FC Nantes avait soutenu son milieu de terrain, Imran Louza , menacé de mort et victime d'insultes racistes.