Liverpool : La jeunesse au rendez-vous

Ils s'appellent Curtis Jones, Neco Williams, Rhys Williams, Caoimhin Kelleher et pourraient bien être surnommés les « Quatre Fantastiques » en Angleterre. Ces noms ne sont pas très connus en Premier League et en Europe, et pourtant, depuis plusieurs semaines, ils figurent sur les feuilles de matchs de Liverpool, cochées par Jürgen Klopp lui-même. Si la formation de la Mersey donne l'impression de ne compter que des joueurs expérimentés, rompus aux jouxtes du championnat anglais (25 ans de moyenne d'âge), quatre petits jeunes donnent actuellement le tempo des Reds. Les trois premiers cités ont 19 ans et comptent près de dix matchs toutes compétitions confondues avec les pros, sauf Kelleher (22 ans). Même en Ligue des Champions, Jürgen Klopp ne tergiverse pas deux fois quand il dresse sa composition d'équipe et place ses jeunes dans les meilleurs dispositions.En conférence de presse avant la dernière rencontre de la phase de poule contre le FC Midtjylland (mercredi, à 18h55), le technicien allemand n'a pas lésiné sur les louanges lorsqu'il a fallu parler des performances de ses bambins. « Je peux tous les énumérer, avoue Klopp face aux journalistes. Ce qu'a fait Rhys en Ligue des Champions est exceptionnel, Neco a disputé deux très bons matches à la suite, Curtis a joué comme s'il était au club depuis dix ans et Caoimhin a toujours été talentueux, mais il a aujourd'hui la chance de le montrer à un niveau supérieur. (...) Sans ces joueurs on aurait été perdu, pour être honnête. » Rares ont été les entraîneurs à parler avec autant de reconnaissance d'éléments jeunes de leur formation.Caoimhin Kelleher n'a certes disputé que deux matchs dans les buts de Liverpool, mais ces deux rencontres se sont soldées par deux clean-sheets, contre l'Ajax (1-0) en Ligue des Champions et contre Wolverhampton (4-0) en Premier League. Contre la formation danoise en C1, le Gallois postule une nouvelle fois au poste de gardien de but en lieu et place d'Alisson, blessé à l'épaule lors d'un entraînement. Ce dernier n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter son protégé en lui envoyant un message après le match contre les Wolves. « J'ai reçu énormément d'attention après mon deuxième match avec l'équipe, racontait Kelleher sur le site du club. Tout le monde m'a félicité pour ma prestation, mes amis, ma famille, les supporters. J'ai reçu un message d'Alisson aussi. Il m'a dit « bien joué » et qu'il était fier de moi. »Dans le onze de départ dimanche dernier contre Wolverhampton, trois des quatre jeunes étaient alignés. Kelleher donc mais également Neco Williams dans le couloir droit et Curtis Jones en milieu gauche. Rhys Williams (qui n'a aucun lien de parenté avec Neco) a fait les frais des placements de Matip et Fabinho en charnière centrale. Mercredi soir, il est fort probable que Jürgen Klopp fasse à nouveau confiance à ses jeunes pour finir le boulot. Au sein de cette mini-équipe, N.Williams et Jones ont la particularité d'avoir un contrat jusqu'en 2025, Kelleher a signé jusqu'en 2022 et R.Williams a signé son premier contrat professionnel il y a un peu plus d'un an et dont la durée n'a pas été divulguée.