Jurgen Klopp a été frustré en évaluant l'élimination de Liverpool en Ligue des Champions aux mains du Real Madrid. Les Reds ont eu du mal à trouver un moyen de tromper Thibaut Courtois à Anfield mercredi soir (0-0), après avoir été battus 3-1 au match aller à Valdebebas. "Nous avons très bien commencé, mais nous ne savions pas comment convertir nos occasions", a déclaré Klopp à la fin de la rencontre.

"C'est dur de ne pas être en C1"

"Nous aurions pu mener très tôt. Mais à chaque minute qui passait, cela devenait plus difficile. Nous devions gagner. C'est tout, c'est ce que nous devions faire. Désormais, nous n'avons plus à jouer le mercredi et nous pouvons nous concentrer sur la Premier League. Nous sommes tristes parce que nous aimons ce trophée. En tant qu'entraîneur, c'est dur de ne pas être en Ligue des Champions. Nous allons tout faire pour nous qualifier [pour la saison prochaine]", a encore promis le coach allemand en conférence de presse.