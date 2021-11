Liverpool : Klopp veut se qualifier dès mercredi contre l'Atlético

"On prépare un match contre l'une des meilleures équipes au monde"

Klopp-Simeone, acte 2

Cela ne sera pas aisé, mais Jürgen Klopp désire que Liverpool se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, dès mercredi soir.. Lors du match aller, la rencontre avait été pour le moins spectaculaire, avec un succès des anglais au Wanda Metropolitano (2-3) et l'expulsion infligée à Antoine Griezmann, qui sera donc suspendu pour cette seconde opposition, au même titre que Stefan Savic.Ce mardi en conférence de presse, Klopp a exprimé son souhait de s'imposer, surpris que cette possibilité s'offre à son équipe aussi tôt dans cette phase de groupes. "a-t-il indiqué. Les joueurs de Diego Simeone restent, en Liga, sur un succès plus qu'abouti obtenu face au Bétis Séville, bonne surprise de ce début de saison en Espagne (3-0).a clamé Klopp, dans des propos relatés par L'Equipe.Au sujet de sa relation avec Diego Simeone et alors que les deux hommes ne s'étaient pas serrés la main à la fin de la rencontre disputée en Espagne (l'Argentin étant rentré directement aux vestiaires, ndlr), Klopp a livré son sentiment. "La situation est claire. Je veux lui serrer la main. Sa réaction, comme la mienne (des critiques sur le jeu de l'Atlético, ndlr), n’a pas été très cool. La prochaine fois que nous nous verrons, nous nous serrerons la main. Ce n’est rien", a expliqué l'entraîneur allemand. Problème, Diego Simeone, lui, a exprimé son attitude future, annonçant qu'il ne comptait pas procéder au geste en fin de match :