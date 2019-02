Liverpool-Klopp: "Un peu trop passifs"

Comme l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, Liverpool et le Bayern Munich n’ont pas réussi à se départager mardi soir en 8e de finale de la Ligue des champions, se séparant sur le même résultat nul et vierge (0-0).

"Nous avons été un peu trop passifs, en particulier pour défendre sur les côtés, a ensuite regretté Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds. Un but aurait changé totalement la face du match. Je suis persuadé que notre adversaire voit les choses de la même façon. Ce n'est pas le pire résultat pour les deux équipes. Nous voulions obtenir un résultat qui nous permette de nous sentir encore en course et j'ai le sentiment que nous avons réussi sur ce plan."