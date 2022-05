Liverpool - Klopp : "Nous avons vraiment hâte d'y être"

"Ce serait une saison fantastique" en cas de succès contre le Real

Nous attendons vraiment avec impatience ce match contre un adversaire incroyablement fort, l'adversaire le plus expérimenté que vous puissiez probablement rencontrer dans cette compétition. Nous avons vraiment hâte d'y être", a-t-il déroulé. Conscient du caractère spécial de jouer une nouvelle fois une finale car "vous ne savez jamais à quelle fréquence vous atteindrez une finale de Ligue des Champions", il a également tenu à valoriser la saison de son groupe.



"For us, it is now really special, the third time in the last five years. That is really special with this group."

e serait, sans la finale de la Ligue des Champions, une belle saison. Avec la Ligue des Champions, en gagnant la Ligue des Champions, ce serait une saison fantastique. C'est aussi simple que ça", a-t-il synthétisé.

2018, 2019 et donc 2022.. Si en 2019, les Reds avaient su prendre le meilleur sur Tottenham (2-0), la donne avait été différente face au club merengue, à Kiev, un an plus tôt. Moins expérimenté qu'à l'heure actuelle, le club anglais avait craqué devant un but de Karim Benzema et un doublé de Gareth Bale (3-1), en plus de perdre Mohamed Salah sur blessure consécutivement à une faute grossière de Sergio Ramos. Ce mercredi, le technicien allemand n'a pas tari d'éloges à propos du Real, vainqueur à 13 reprises de la reine des compétitions de clubs.Déjà vainqueur de la League Cup et de la FA Cup contre Chelsea, Liverpool a échoué à un point de Manchester City pour le titre en Premier League. Toutefois, un triplé est encore possible et ce ne serait pas pour déplaire à l'ancien coach du Borussia Dortmund.