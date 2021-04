Liverpool : Klopp dévoile son idée afin de renverser le Real Madrid

"Jouer à notre meilleur niveau"



Up next, we welcome @realmadrid to Anfield ⚽️

A big second leg performance needed ✊🔴 pic.twitter.com/0omziu1iZW



— Liverpool FC (@LFC) April 12, 2021

Ils ont une saison intense, ils ont des blessures, c'est clair. Tout le monde peut le voir et nous avons la même chose. Nous sommes au même niveau, personne ne doit utiliser cela comme explication, c'est juste tard dans la saison, une année folle avec beaucoup de matchs et tout ce genre de choses, mais la partie décisive de la saison est maintenant et j e suis sûr à 100% que le Real Madrid sera prêt à 100% pour ce match."

Ce ne sera simple, mais il faudra essayer. Voici en substance la teneur du message transmis par Jürgen Klopp, ce mardi en conférence de presse, alors que Liverpool avait été battu lors du quart de finale aller de façon logique par le Real Madrid (3-1) . Forcément, mercredi soir à Anfield (21 heures), la pression ne sera pas sur les épaules de Reds peu reconnaissables, surtout sur cette pelouse (une série de six défaites consécutives s'est déroulée face à Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea, Fulham en Premier League). Pour autant, le technicien allemand veut croire en un possible exploit face au club merengue, même si il s'est montré conscient de la difficulté de cette mission en Ligue des Champions.Si on marque le premier but, nous devons marquer le second. Mais avec la qualité que possède le Real Madrid, nous devons défendre au plus haut niveau. La défense est aussi importante que l'attaque. Je ne sais pas comment ils vont aborder le match, nous devons jouer à notre meilleur niveau", a commenté le coach, jugeant que ce serait un "problème" d'évoluer sans les supporters d'Anfield afin de créer une atmosphère propice à une soirée de légende, comme cela avait été le cas, dans un passé récent, face au FC Barcelone (battu 4-0 après un succès 3-0 en demi-finale de la Ligue des Champions 2019, ndlr).Son plan ? Montrer le vrai Liverpool. Toutefois, il a eu des mots au sujet du Real Madrid, vainqueur à 13 reprises de la Ligue des Champions et très bien mené par Zinedine Zidane, en dépit des contraintes. "