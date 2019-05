C'est ce qu'a confirmé le manager des Reds, ce lundi, en conférence de presse.

Un coup dur pour le club de la Mersey, battu 3-0 à l'aller au Camp Nou, et condamné à l'exploit sans deux de ses meilleures armes.

Firmino est touché à l'aine, Salah souffre d'une commotion cérébrale après un choc avec le gardien de Newcastle samedi dernier.

Klopp confirms Liverpool will be without both Salah AND Firmino at Anfield https://t.co/y1F62ZBInE