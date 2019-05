Liverpool: Keïta OK pour la finale ?

Blessé aux adducteurs le 1er mai, contre le Barça (3-0), Naby Keïta participe bien au stage de Liverpool à Marbella afin de préparer la finale de la Ligue des champions contre Tottenham, dans une semaine à Madrid.

Selon Jürgen Klopp, le milieu de terrain guinéen est "un peu en avance" sur son programme de reprise et pourrait donc être apte pour la finale et surtout pour la Coupe d’Afrique des nations (21 juin-19 juillet). "S’il n’est pas à 100%, il ne peut pas jouer, c’est comme ça, qu’importe si c’est pour jouer pour son pays ou pour son club", a ajouté le coach allemand.

Roberto Firmino, également blessé il y a trois semaines, a repris l’entraînement normal avec ses coéquipiers.

