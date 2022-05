Ce samedi, le Real Madrid s'est adjugé la 14e Ligue des Champions de son histoire en s'imposant sur la plus petite des marges face à Liverpool (1-0). Il y a quatre ans, déjà, la Maison Blanche avait dominé les Reds. Mohamed Salah, contraint de sortir tôt après une blessure lors de l'édition de 2018, avait ainsi abordé ce remake comme une forme de revanche. Une erreur selon le consultant Thierry Henry.

Henry estime que Salah n'a pas eu la bonne approche

« Je dis toujours quelque chose, ne parle pas avant une finale, a lancé le champion du monde 1998 dans des propos tenus sur CBS. Tu peux battre le Real Madrid pour après dire : "c'était de la vengeance et tout ça". Quand tu parles avant une finale, tu dois la gagner. Nous l'avons dit tant de fois, il faut mettre le ballon au fond des filets. le Real Madrid a eu une occasion et ils ont marqué».



Virevoltant, Mo Salah s'est pourtant procuré de nombreuses opportunités durant cette finale au Stade de France, mais l'international égyptien a constamment buté sur un Thibaut Courtois exceptionnel.