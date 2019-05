Une bonne et une mauvaise nouvelle ! Jürgen Klopp a confirmé ce mardi que Roberto Fimrino est remis et pourra donc participer à la finale de la Ligue des champions qui va se dérouler samedi à Madrid face à Tottenham. En revanche, le technicien allemand de Liverpool a également confirmé que Naby Keita est bel et bien forfait.

LIVE with Jürgen Klopp to preview Saturday's Champions League final against Tottenham... https://t.co/LaT8nBe6m6 — Liverpool FC (@LFC) 28 mai 2019