Liverpool: Firmino de retour à l'entraînement

Bonne nouvelle pour Liverpool qui a vu le retour à l'entraînement de Roberto Firmino, absent depuis trois rencontres en raison d'une élongation musculaire. Le club de la Mersey, qui a posé ses valises à Marbella, en Espagne, poursuit sa préparation pour la finale de la Ligue des champions.

Les Reds défieront en effet Tottenham, le 1er juin prochain, au Wanda Metropolitano de Madrid (21 heures). L'attaquant brésilien, membre essentiel du trident offensif de Jürgen Klopp, pourrait bien tenir sa place pour le rendez-vous le plus attendu de l'année par les supporters des deux équipes.

Roberto Firmino today trained alongside his teammates following a muscle strain that ruled him out of #LFC's last three matches.https://t.co/midWE7PP0x