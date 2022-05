Liverpool pourra bien compter sur toutes ses forces vives pour tenter de faire chuter le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, samedi soir, dans ce qui s'apparente à un remake de l'édition 2018. Deux maillons forts du dispositif de Jürgen Klopp étaient incertains suite à leurs pépins physiques récentes : Fabinho et Thiago Alcantara. Mais le manager des Reds pourra finalement compter sur ses deux milieux de terrain. Dans un communiqué officiel, le club a certifié que le Brésilien et l'Espagnol seraient opérationnels.

Fabinho et Thiago alignés d'entrée de jeu ?

«Le duo fera partie des joueurs qui se rendront à Paris pour le choc de samedi au Stade de France à la suite de problèmes de blessure et devraient entrer en lice pour revenir, peut-on lire dans le point de Liverpool sur le groupe. Thiago a repris l’entraînement après avoir été forcé de quitter le terrain avec un problème musculaire lors de la première mi-temps de la victoire 3-1 des Reds contre Wolverhampton dimanche dernier. Fabinho, quant à lui, n’a pas figuré depuis qu’il a subi un problème musculaire à Aston Villa le 10 mai. L’équipe de Jürgen Klopp partira pour la France de l’aéroport John Lennon plus tard dans la journée», conclut le communiqué du club britannique.