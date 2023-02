Coup dur à venir pour les Reds de Liverpool à quelques heures du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Ainsi, les hommes de Jürgen Klopp pourraient bien devoir faire sans l'attaquant uruguayen Darwin Núñez pour ce choc face aux champions d'Europe en titre. Pour cette affiche qui sera le remake de la finale de l'édition précédente, avec un succès 1 but à 0 du Real Madrid au Stade de France le 28 mai dernier, Liverpool pourrait bien devoir se passer de l'ancien attaquant du Benfica Lisbonne, arrivé l'été dernier.

Núñez absent ?

Car comme l'a indiqué le coach allemand en conférence de presse ce lundi, son attaquant a été touché à l'épaule lors du choc face à Newcastle en Premier League samedi. "Il y a une chance. Il faut voir comment il est aujourd’hui. Quand nous le saurons, nous prendrons une décision", a confié Klopp concernant Núñez. Buteur samedi face aux Magpies après avoir été muet depuis le mois de novembre dernier, l'Uruguayen semblait aller mieux depuis quelques temps au niveau de sa confiance et ce but aurait pu lui permettre de vivre un grand match mercredi soir. Mais pour l'heure, on ne sait pas s'il sera présent sur la pelouse d'Anfield. Les Reds croisent les doigts pour que cela soit le cas, alors que le Real Madrid pourrait se frotter les mains en cas de forfait.