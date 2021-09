Lille - Yilmaz - David, un duo offensif à fort potentiel

À l'heure de préparer ce deuxième match de Ligue des Champions contre le RB Salzbourg, le quarantième de l'histoire de la C1 du LOSC, l'entraîneur Jocelyn Gourvenec a dû encore se demander comment sa formation n'a pas pu engranger les trois points de la victoire à Pierre-Mauroy contre Wolfsburg (0-0). Mais en bon gestionnaire et manager de club, il sait aussi entériner une bonne fois pour toutes ce résultat frustrant dans la course à la qualification et se focaliser sur ce match ô combien important contre les Autrichiens. Car à la différence d'il y a quinze jours, il y a du mieux chez les Lillois en championnat. Les champions de France en titre viennent d'enchaîner deux victoires salvatrices contre Reims et Strasbourg et s'avancent avec (un peu) de confiance pour ce premier déplacement de C1.

Parmi les motifs d'espoir de l'ancien technicien de Guingamp, la présence des deux attaquants Jonathan David et Burak Yilmaz. Les deux hommes sont responsables de sept des onze buts du LOSC et forment une paire indiscutable au club. Si l'on souhaite aller plus loin, c'est même l'une des seules options offensives sur laquelle peut s'appuyer Jocelyn Gourvenec. Surnommé « Iceman » par Christophe Galtier, son ancien entraîneur à Lille, Jonathan David a mieux débuté cet exercice 2021/2022, lui qui était arrivé il y a un an avec quelques kilos en trop et une préparation tronquée. Il lui avait fallu onze journées pour trouver la mire mais il était ensuite parvenu à participer à la conquête du titre du club en Ligue 1. Cette année, le Canadien a pris ses marques et se mue même en porte-bonheur de son club. Lille a remporté chacun des 14 matchs au cours desquels David a marqué (17 buts au total).



Une paire perfectible



« C'est un garçon qui est généreux, que ce soit sur le terrain ou dans sa personnalité, disait de lui son entraîneur. Il se déplace bien, il fait beaucoup d'efforts et commence à devenir un vrai buteur ». Buteur contre Wolfsburg avant que sa réalisation ne soit annulée par la VAR, Jonathan David doit en revanche gagner en expérience et être plus costaud en Ligue des Champions. Pour cela, il peut s'inspirer du « vétéran » qui n'en a que le nom, Burak Yilmaz. À 36 ans, le Turc est charismatique, caractériel mais dévoile une vraie personnalité. Contre Reims mercredi dernier (2 passes décisives), il a enchaîné un quatrième match en douze jours avec à chaque fois, quatre-vingt dix minutes dans les jambes.

Contre Strasbourg dimanche, il n'a pas joué du tout. Omniprésent sur le pré, le Turc sait tout faire et distribue les offrandes autant qu'il enfile les buts (3 buts, 2 passes décisives en L1 cette saison, 16 buts et 5 passes décisives l'an dernier). L'entente entre Burak Yilmaz et Jonathan David est perfectible mais les deux hommes restent l'option n°1 du club pour lancer définitivement les Dogues, contre Salzbourg, dans l'aventure de la Ligue des Champions.



Gourvennec : “Un vrai défi face à nous”