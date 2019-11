Déjà éliminé de la Ligue des champions, Lille recevra mercredi soir l'Ajax sans plusieurs éléments importants en défense. En conférence de presse, Christophe Galtier a en effet confirmé les forfaits de José Fonte et Adama Soumaoro. "On aura une charnière très jeune avec beaucoup de potentiel", a expliqué l'entraîneur des Dogues, qui devrait aligner Tiago Djalo (19 ans) et Gabriel (21 ans).