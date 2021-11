Lille : Un onze attendu avec Bamba et Sanches

Un succès et la qualif pour les 8emes se rapprocherait

Bamba et Sanches de retour

Il y a un mois, le LOSC était à la peine en Ligue des Champions. Avec pourtant deux rencontres à domicile, le club lillois n’avait glané que deux petits points en trois matchs de C1, petits bénéfices de ses matchs contre Wolfsburg (0-0) et le Séville FC (0-0) à la maison. Battu par le Red Bell Salzbourg (1-2), les hommes de Jocelyn Gourvennec n’en menaient pas large. Et puis, ils ont créé une superbe surprise en allant l’emporter sur le terrain des Sévillans (2-1) ! Du coup, avant la 5eme et avant-dernière journée de la phase de poules, Lille est deuxième du groupe G à égalité avec Wolfsburg et 5 points, deux longueurs derrière Salzbourg.Une formation de Salzbourg que l’équipe nordiste reçoit ce mardi soir… Il y a donc un bon coup à jouer au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq. En cas de succès, les Lillois se rapprocheraient d’une qualification pour les huitièmes de finale. L’enjeu est donc conséquent face aux Autrichiens. Pour cette rencontre, Gourvennec sera privé de Benjamin André et Jonathan Ikoné, tous deux suspendus, tandis que Botman et Gudmundsson sont en reprise ou blessé. Mais l’entraîneur du LOSC a accueilli de bonnes nouvelles avec les retours de Jonathan Bamba et Renato Sanches qui étaient blessés et absents, vendredi à Monaco (2-2) en Ligue 1.Le Français et le Portugais devraient ainsi débuter au sein du traditionnel 4-4-2 mis en place par Gourvennec. En défense, Mehmet Çelik, José Fonte, Tiago Djalo et Reinildo devraient composer l’arrière-garde devant le portier Ivo Grbic. Amadou Onana et Xeka devraient débuter pour protéger la défense avec sur leurs flancs Sanches et Bamba. Enfin, en attaque, Jonathan David et Burak Yilmaz sont bien partis pour entamer le match face à l’implacable leader actuel du championnat d’Autriche (12 victoires, 3 nuls, aucune défaite et 15 points d’avance sur le deuxième). « On doit faire notre jeu comme d'habitude. Être très compact défensivement et avoir de la justesse offensive », a annoncé Xeka, mardi à la veille du rendez-vous (coup d’envoi à 21 heures).Gribc - Çelik, Fonte, Djalo, Reinildo - Sanches, Onana, Xeka, Bamba - David, Yilmaz.