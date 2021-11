Lille : Privé d'Yilmaz, Gourvennec vise un "résultat positif" face à Séville

Lille devra composer sans Burak Yilmaz, mardi soir à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions face au FC Séville (21 heures). Avant cette rencontre en Espagne, Jocelyn Gourvennec a confirmé le forfait de son attaquant, ce lundi en conférence de presse. "Outre Sven (Botman), Burak (Yilmaz) n’est pas là parce qu’il est malade. Il l’était déjà un peu à Paris. Il ne se sentait pas bien ni samedi ni dimanche. Il est donc resté à Lille avec un programme individuel. On s’adaptera", a indiqué le coach des champions de France face aux médias. Troisième du groupe G après les trois premières journées - 2 points - le LOSC reste sur un match nul face au club andalou, concédé le 20 octobre dernier au stade Pierre-Mauroy (0-0).

Le match perdu face au PSG, une bonne préparation pour Séville

Défait de peu à Paris, vendredi soir lors de la 12ème journée de Ligue 1 (2-1), le LOSC compte bien se servir de la prestation réalisée au Parc des Princes afin de se montrer compétitif face au troisième de Liga. "C’est un sacré défi contre une équipe qui ne lâche que peu de points à domicile, qui a l’expérience de la Ligue des Champions, de l’Europe en général avec plusieurs titres en Ligue Europa. On le sait, on s’est préparé. Le match à Paris nous a bien servi pour préparer ce type de match", a-t-il expliqué. Analysant le groupe G comme "dense et difficile", le natif de Brest a exigé une vraie régularité de la part de ses joueurs dans la performance : "On a fait deux nuls chez nous, on est toujours en course. On veut un résultat positif, mais Séville veut la même chose. Après, il y aura encore des matchs. Pour se qualifier, il faudra faire le plein à un moment. On est positionné aujourd’hui, nous avons autant de chances que les autres. Simplement, il faut réussir à tenir la distance tout au long d’un match".



Si Yilmaz ne pourra pas aider le LOSC à obtenir un résultat possiblement positif pour les Dogues, Gourvennec a salué la belle dynamique démontrée par un autre attaquant, qui pourrait bien faire mal à la défense du club andalou. "Jonathan David est le meilleur buteur de Ligue 1. Il aurait même pu mettre encore plus de buts, il est dans la continuité de la saison dernière. Il a enchaîné depuis. C’est un garçon qui a beaucoup de relâchement, mais qui met en même temps beaucoup d’impact. Il a cette capacité à faire mal à l’adversaire, à beaucoup presser", s'est exprimé le coach, mettant également en exergue la distance parcourue par le buteur (12 kilomètres à chaque match).